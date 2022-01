Mutter, Vater werden sich nicht von Werbespots beeinflussen lassen. Sie wissen um den Ernst der Entscheidung, die sie auch im Bewusstsein ihres Konfliktpotenzials zwischen Eltern verantwortungsvoll zu treffen haben.

Es ist kaum anzunehmen, dass ein Familienmitglied im Eigeninteresse die Impfung des Kindes verlangen wird.

Somit bleibt das Risiko für das Kind selbst und die größere Gemeinschaft, welches nur schwer abwägbar ist, weil sich mit der "Omikron"-Variante die ausschlaggebenden Parameter wesentlich verändert haben und es noch zu wenig Wissen über ihre Auswirkungen gibt.

In den Vordergrund rückt jetzt die Frage, ob die Impfung, die wahrscheinlich periodische Impfungen nach sich ziehen wird, für die Entwicklung des angeborenen Immunsystems nützlich, schädlich oder neutral sein wird.

Die Breit- und Langsicht ist notwendig, weil wir laufend verschiedenartigen Viren, Bakterien, Pilzen usw. ausgesetzt sind, die in Zukunft möglicherweise oder wahrscheinlich noch gefährlicher sein werden und wir all diese Angreifer nur mit einem intakten, breit aufgestellten, Immunsystem erfolgreich bekämpfen können.