Die Wohlstandzeit hat es mit sich gebracht, dass schon lange der Geburtstag vom Kind

gefeiert wird. Eingeladen waren befreundete Buben und Mädel vom Knirps, man nahm Platz entweder in einer großen Wohnküche oder im Wohnzimmer. Serviert bekam man

Kakao, gekauft oder selbst gemachten Kuchen - das war's. Kein erwähnenswerter

Aufwand für die Mutter des Geburtstagskindes. Auch die lebhafte Geburtstagsfeier im

Fast-Food Lokal war nicht zu überhören, zu übersehen. Eine Reihe von Tische war mit

Knirspe besetzt, die fleißig zugriffen, was serviert wurde und dabei einen lautstarken

Wirbel verursachten, dass ich neugierig war, was da vor sich ging. Wahrscheinlich war

es der Vater vom Geburtstagskind der mir die Antwort gab" eine Geburtstagsfeier findet

hier statt". Ich schätze, es waren mehr als zehn Knirpse, die bei Tische saßen, das geht

ins Geld den nicht die einfachen Fleischlabel, Pommes, sondern die gezuckerten Ge-

tränke sind teuer. Knirpse, Kinder gefällt es in Fast-Food Lokale sie müssen auch be-

greifen das man dort nicht Geburtstag feiern soll den Kakao und Kuchen ist daheim weitaus günstiger, die Knirpse sind auch mit dem zufrieden. Die Frage stellt sich aus folgendem Grund: Die Knirpse bleiben nur ganz kurze Zeit Knirpse wie wachsen schnell heran, wechseln von Kindesalter ins Jugendalter und kurz darauf sind sie Erwachsene. Ob für sie dann auch ihr Einkommen reicht, um mit ihrem Kind inklusive Freundeskreis im Fast-Food Lokal zu feiern sei dahingestellt. Die Wohlstands-Ära ist für lange Zeit vorbei. Auf die Kante was zu legen, sich im Konsum einschränken wird für viele von den Knirpsen zur Tagesordnung werden. Je früher Kinder das mitbekommen, umso schnel-

ler können sie mit Geld umgehen als ihre Vorgänger, die immer öfters in der Schuldner-

beratung landen.