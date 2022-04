Der erste Sicherheitsmann vom KGB Mann droht schon einige Male mit Atombomben

gegen den Westen einzusetzen aus diesem Grund hat er den Nato-General zu einem ersten Gespräch nach Moskau eingeladen. Beide Männer sitzen sich gegenüber als der Russe den Koffer öffnet und dem General den roten Knopf zeigt und auf in drückt. Blitzartig schießt ein Boxhandschuh aus der Tischlade, trifft den General ins Gesicht. Der zuckt zusammen ist verwirrt doch seine Gesichtsmiene bleibt unverändert steif. Der Russe drückt wieder auf den Knopf zum zweitem Mal bekommt der General den Box-

handschuh in der Magengegend zu spüren. Wieder steckt der General den Schmerz weg der Russe zerkugelt sich als er den General beobachtet der noch immer Haltung an-

nimmt zum 3x den Knopf drückt, der Boxhandschuh diesmal die Kronjuwelen des Generals trifft. Der Mann krümmt sich etwas sein versteinertes Gesicht seine Haltung

ist eines Generals würdig reist, ohne neue militärische Erkenntnisse erworben zu haben, aus Moskau ab. Ein Gegenbesuch wird vom Russe angenommen am Zug ist der Gener-

al er öffnet den Koffer mit dem großen roten Knopf schaut, dem Russe ins Gesicht

und drückt ab der Russe zuckt jedes Mal zusammen wartet vergeblich auf die Revanche

die auch beim 3x Knopf drücken ausbleibt. General und Russe lachen eine Weile bis der

Russe dem General klar zu verstehen gibt, dass man sich auf Russland verlassen kann.

Er verabschiedet sich mit den Worten er habe genug gesehen und fliegt jetzt nach Russland zurück. Der Nato-General fragt nach Russland? Russland gibt es nicht mehr.