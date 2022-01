Quasi Omas Koch-Rezepte, das gilt auch noch heute so, mit dem Unterschied allerdings, ob die Vorgängerin gut kochen konnte. Wie bei Mutter so bei Tochter ist das Essen bei Tisch. Die Zeit ist nicht stehen geblieben, immer mehr junge Männer interes-

sieren sich fürs kochen stehen am Herd lernen stets dazu wie man geschmackvolle

Hausmannskost zubereitet. Berufsköche sind nach wie vor Männer, auch einige Frauen

erwarben sich durch ihre Koch-Künste Anerkennung, können sich mit Köche messen.

Für warmes Essen zubereiten braucht man Zeit, die in unserer Zeit knapp besmessen ist.

Die Nahrungsmittel-Industrie hat schon längst erkannt, wie man nach Arbeitsschluss

schnell warmes Essen zum Tisch bringt. Eine reichliche Auswahl an Fertiggerichte steht

zur Auswahl wie nie zuvor. Dazu kommen noch die Fast-Food Versorger, die sich großer

Beliebtheit bei jung und reifere Menschen erfreuen. Mädchen werden bemuttert, tren-

nen sich schwerer von ihrer Mutter als Söhne, die sich im jugendlichen Alter nicht mehr

bemuttert lassen. Die Mutter hat daher mehr Einfluss auf die Tochter, um ihre Kocher-

fahrung ihrer Tochter beizubringen, wie Oma es tat. Die Doppelbeschäftigung eines

Paares lässt das monatliche Einkommen wachsen zum Nachteil für das zeitaufwendige

kochen, je weniger Arbeitszeit infrage kommt oder prekäre Arbeitszeit in Kauf genom-

men wird umso mehr Zeit bleibt fürs kochen. Versteht man was vom kochen vergleicht

man die Zubereitung in Gasthaus-Küchen immer seltener steht ein abgestimmtes

Küchenpersonal ist auch eine Kostenfrage geworden - der Beruf Koch-, Köchin ist nicht mehr die erste Berufs-Wahl. Es hat sich bereits herauskristallisiert, entweder man wird Spitzenkoch oder man lässt es sein oder werkt unter Umstände in der Gasthaus-Küche.