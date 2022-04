Die Schadenshöhe wird man dann erfahren, wenn der Wahnsinn zu Ende ging. Begut-

achter werden dann einmal grob abschätzen, was an Gebäude, Infrastruktur geschliffen werden muss oder noch saniert werden kann. Der mutwillig angerichtete Schaden ist

enorm er entstand nicht durch Kampfhandlungen am Boden, sondern Granaten großen

Kalibers und Raketen zerstörten Städte töten, verletzen x-tsd. Menschen. Der KGB Mann wiederholte in der Ukraine dasselbe wie damals in der Stadt Grosny im Tschetschenien-

krieg im Jahr 2000. Die Stadt wurde aus der Luft dem Erdboden gleichgemacht. Nichts ist dem Despot und seinen Gehilfen heilig sie zerstören alles, was ihnen unterkommt bzw. noch steht. Für den Despot sind zerstörte Städte samt Infrastruktur unbewohnbar wie für die Ukrainer, die unter schreckliche Umstände in Ruinen, Kellern ausharren müssen, frieren, Hunger leiden, ein Alptraum, was hygienische Bedürfnisse betrifft. Diese Verbre-

chen russischen Militärs bleiben nicht ungesühnt sie landen alle vor Gericht - der KGB Mann und seine Knechte werden nicht mehr sein die Mühlen der Gerechtigkeit mahlen langsam doch keiner von den Schurken wird der Gerechtigkeit entkommen. Auf Russland kommen hohe Reparationszahlungen zu egal wer das Land regiert so viel darf man prognostizieren. Ob Gas-, Erdöl u.a. Energie-Erlöse reichen werden, wenn in absehbarer Zeit die EU auf russische Energie verzichtet wird vom Gerichtshof in Den Haag die gerichtlich verordnete Schadensgutmachung zu erfüllen ist. Auf sehr, sehr viele Russen kommen schlechte Zeit zu dem Höhepunkt ihres bescheidenen Wohlstandes haben sie erreicht ab nun geht es nur mehr bergab.