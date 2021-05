Nicht in Österreich nach dem Zusammenbruch der Habsburger Monarchie. In Deutschland

flammte nach der Kriegs-Katastrophe für kurze Zeit das Luxus-Leben aus wie es vorher nicht

bekannt war. Die reichen Bürger lebten in Saus und Braus, das luxuriöse Leben genoss man auf Tanzflächen, Varietés, Stundenhotels waren bummvoll, Alkohol floss in Strömen, Prostitution erlebte eine Blütezeit Tanzorchester verdienten sich deppert - neue Bühnen-Stars hob man in den Himmel. Die noblen Damen der Gesellschaft rauchten mit Zigaretten-

spitz tanzten wie verrückt Charleston. Das war das ein sündige Deutschland nach dem verlorenem Krieg das andere Deutschland versank in bittere Armut. Die deutsche Ober-

schicht lebte eindeutig über ihre Verhältnisse was sich bald bitter rächen sollte - es kam wie

es kommen musste. Deutschland war finanziell am Boden praktisch blank eine Hyperinflat-

ion war 1923 unausweichlich die Folge. Menschen-Massen waren arbeitslos damals gab es

kein soziales Auffangnetz wie wir es kennen. Menschen, Kinder verhungerten und Wander-

burschen machten sich auf den Weg auch nach Österreich um für Arbeit bei Bauern Essbares. Nächtigung zu kriegen. Den zweitem Kriegsverlierer Land Österreich ging es nicht

besser auch hier herrschte bitterste Not und Verzweiflung das ganze Ersparte war weg

in Städte war es weit schlimmer als am Land die Menschen baten um Arbeit damit sie was zum Essen hatten. Es war eine Zeit, die wir uns heute nicht vorstellen können obwohl von Armut, Verarmung viel gesprochen wird. Ähnliches bannt sich wieder an wie vor 100 Jahren es ist der Luxus mit dem immer mehr begüterte Menschen allzu gerne protzen. Die Wirtschaft hat den Bedarf erkannt produziert Luxusware, Luxusgüter wie nie zuvor als gäbe es kein Morgen mehr. Das Gefälle zwischen vermögend und wenig begütert bis bettelarme Leute klafft, ohne aufzuhalten, auseinander. Der Staat ist so gut wie pleite wird er von Vermögende neue Steuern, Abgaben brauchen um den Staatshaushalt zu sanieren - durch-

aus möglich. Viele der jüngeren Generation lebt über ihre Verhältnisse haben Schulden an-

gehäuft die sie nie mehr tilgen können.