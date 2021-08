Jeder Anfang ist schwer doch mit der Zeit sammelt, man Erfahrungen um Anfangsfehler

auszumerzen die einmal passieren. Kellnern ist nicht zu vergleichen mit Betriebsführung, die Erfahrung macht das Lokal-Betreiber-Paar derzeit jeden Tag. Der Gast soll daher tolerant sein, wenn dem Paar oder Servicekraft ein Lapsus unterläuft. Abwarten was aus dem kleinen Café-Lokal im Zentrum wird? Den eingeschlagenen Weg haben sie nicht erlernt, das steht einmal fest. Das Paar ist auf gute Ratschläge berufserfahrener Leute angewiesen so viel darf, man vorausschicken. Es gibt noch Gäste die auf Details Wert legen, mit wie viel Liebe die Speise, die Tasse Kaffee zubereitet wird – aufmerksames beobachten gilt auch der Lokal-Atmosphäre, wenn das Paar gewillt ist gut gemeinte Ratschläge nicht spontan abzuweisen. Auf jeden Fall wird das Paar noch eine Menge lernen, um ihr Cafe auf Vordermann zu bringen? Sehen wir einmal wozu sie imstande sind. Der Bezirksvorort braucht ein richtig

gut geführtes Cafe keine weitere Absteige für Spaßvögel, die das Cafe in Beschlag nehmen.