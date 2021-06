Der Kubikmeter Wasserpreis steigt von Jahr zu Jahr an es ist die übliche Indexanpassung.

Diesmal ist es der Wasserpreis der teurer wurde. Jeder Mehrpersonen-Haushalt wird die

Preiserhöhung sehen sowie die neue Aufzahlung bereits geleisteter Zahlungen und Kontoabbuchung alle drei Monate. mit neuer Vorschreibung. Ein Single Haushalt wird auch um einige Euro mehr bezahlen niemand entwischt, wenn er den Wasserhahn fließen lässt.

Die Nachfrage nach eigenem Pool ist ungebrochen hoch - die Pool Hersteller kommen kaum

nach. Die Leute vom Wasserverband treibt es den Schweiß auf die Stirn woher sie das viele

Trinkwasser hernehmen sollen. Tausende Kubikmeter Trinkwasser fasst ein normales Pool

mit Maß 8x4. Das Becken füllen geht bei diesem Kubikmeter-Preis ins Geld bisher hat man

sich um die Wassergebühr kaum gekümmert man schenkte ihr keine große Aufmerksam-

keit die Indexanpassung war gering fiel kaum auf. In einem Jahr später wenn wieder die

Wassergebühren-Abrechnung ins Haus flattert werden sie große Augen machen wenn sie

Wasserrechnung samt Abgaben & Gebühren in den Händen halten. Ob ihnen die Freude

zum weiter plantschen vergeht ist leicht möglich. Das Traumpool wird dann zugeschüttet

und vorbei ist der Traum. Ob das Pool im freien familiär genützt wird ist stark von Wetterbe-

dingungen und Heizmöglichkeit abhängig, wenn das nicht der Fall ist, lohnt sich mehrmals ein Therme-Besuch.