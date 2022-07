Wer den Euro zweimal umdreht, bevor er in ausgibt, wird in der italienischen Pizzeria nach seinem Besuch etwas enttäuscht sein wie viel Euro er hier gelassen hat. Im Bezirks-

vorort gibt es Konkurrenz keine kleine, wenn dieser Italiener über dem üblichen Preis-

niveau deutlich liegt noch dazu als Draufgabe einen harten Pizzaboden backt. Das große Trinkglas, in dem der Gespritzte serviert wird, hat eine eigenartige Glasform geschätzt 0,35 dcl statt die üblichen 0,25. Der Preis ist heftig im Gegenzug zur Flasche Bier von einer bekannten österr. Brauerei sie st um einige Cent günstiger als in der Stadt. Der italieni-

sche Kaffee trifft nicht immer unseren Geschmack für das Gebräu werden 3,50 abge-

knöpft. Pizza Essen mit Getränk ohne Kaffee kommt auf mindestens 16,-- auch mehr pro Person. Unter der Laube oder unter dem Sonnensegel Platz zu nehmen ist angenehm, die schnelle Zubereitung sowie das aufmerksame Service erinnert an Urlaub bei unserem Nachbar. Zum Wochenende ist Musikberieselung angesagt (keine Livemusik) Italiener würzen mit frische Kräuter den Knoblauch weichen sie aus und gerade der Pizzarand mit flüssigem Knoblauch eingestrichen ist der Tupfen auf dem i. In Slovenien, Kroatien, Dal-

matien ist es umgekehrt es knofelt, wenn die Pizza serviert wird. Wer einen schönen,

guten Abend zuzweit verbringen will ist in der Pizzeria gut aufgehoben.



