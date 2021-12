Wer seinerzeit im Besitz von Haus, Stallungen mit Vieh, Ackerflächen, Wald war, zählte zu den Reichen im Ort. Seine Aushilfskräfte waren Knecht und Magd sowie saisonbedingt

Taglöhner für die Feldarbeit. Also, ungebildete Menschen verhalfen den Bauer zu Reich-

tum. Seine billigen Arbeitskräfte waren mit dem zufrieden, was sie vom Bauer bekamen

Verpflegung, Schlafstelle, die Taglöhner erhielten Naturalien wie Milch, Eier, Schmalz,

Brot, Speck usw. Geld horten stand für den Bauer nicht im Vordergrund, doch umso mehr seinen landwirtschaftlichen Besitz zu vergrößern - die Äcker, das Vieh war sein

größtes Vermögen. Die Schulbildung seiner Nachkommen genügte oft mit Abschluss der Volksschule, den jedes Kind brauchte man daheim als Arbeitskraft für ein Wunsch-

kind hatte man keine Verwendung. Jugendliche aus kinderreichen Familie suchten ihr Glück und Arbeit in der Fremde. Welche Steuer der Bauer an den Staat zu leisten hatte, entzieht sich meiner Kenntnis. Der große landwirtschaftliche Besitz der Bauern entstand durch ein nicht vorhandenes soziales Netz, das dazu führte, dass man gewollt unge-

bildet, billige Arbeitskräfte haufenweise bekam. Nicht nur der Bauernstand profitierte davon, auch die K&K Armee zog Nutzen daraus. Billiges Kanonenfutter war nie zu viel bei der Armee, dazu verheizte man keine gebildeten Menschen und Adelige auf dem Schlachtfeld Ähnliches wiederholten die Amerikaner in Vietnam - sie opferten nicht die Elite der Armee, sondern die Unterschicht hatte Vorrang im Dschungel zu verrecken. Der lang anhaltende Wohlstand ist ein Produkt der sozialen Errungenschaften um ein men-

schenwürdiges Leben zu führen - nicht jedem gelingt es daran teilzunehmen. Um die sozialen Leistungen zu erfüllen ist es ein Muss, Arbeitsplätze zu sichern, neue zu schaf-

fen, damit aus dem sozialen Topf geschöpft werden kann. Das Lebens-Karussell besteht aus Nehmen und Geben jeder einzelnen bezahlten Arbeitskraft, solange das funktioniert, geht es einem gut bis weniger gut. Läuft das verpfuschte Leben neben dem Gleis ab, erfriert, verhungert man kaum in einem Sozialstaat.