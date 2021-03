70 Jahre liegen schon zurück als wir Hauptschul-Kinder den Weg neben dem Wulka-Bachbeet zur Schule Jahre lang gingen und wieder heim. Zu dieser Zeit war der große Platz ein riesiger Schutthaufen wo vorher Juden wohnten, ihr Geschäft hatten bewachsen mit hohem Unkraut - ein Überbleibsel einer verhängnisvollen Zeit. Eine Teil-Fläche ist der Europa-Park geworden eine Vergnügungsstätte für Kinder, ein Erholungsplatz für Erwachsene ein Wohnblock nach dem anderen wurde ab Mitte der 1950 Jahre errichtet noch in den 1960 Jahre die große Lücke mit dem Hochhaus-Bau ab geschlossen. Vor dem Hochhaus stand einmal die Synagoge seit kurzer Zeit erinnern Gedenktafeln an diese Zeit. Jetzt zur Überschrift: es waren wie immer Wander-Schausteller die mit ihrem Fuhrwerk Schaukel, Karussell, Autodrom, Schießbuden kamen einige Tage blieben und großen Zulauf aus der Bevölkerung bekamen - insbesondere von Buben, Jugendliche mit ihrem Vater. Woher sie den Stromanschluss bekamen weiß ich nicht doch es gab dort keine sanitäre Anlagen außer brennend scharfe Brennnessel und hohes Unkraut - das Wasser der Wulka war damals stark verunreinigt den alle Abwässer, die man sich vorstellt, hat man in die Wulka abgeleitet. Die Vergnügungssucht in dieser Zeit war enorm hoch den die schrecklichen Ereignisse vergangener Jahre saßen noch tief in der Seele von Menschen. Die Hauptschule nach 1945 war damals im Urbarialgemeinde-Gebäude neben der Wulka untergebracht übersiedelte nach Fertigstellung der neuen Hauptschule (jetzt HAK) Anfang der 1950 Jahre um. Wander-Aussteller besuchen uns regelmäßig dürfen neben dem Bahnviadukt ihre Zelte aufschlagen.