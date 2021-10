Vize Kogler sowie die anderen Oppositionellen haben es erreicht, dass Kurz das Bundes-

kanzler-Amt Samstag niederlegte. Sein Nachfolger ist noch Außenminister Schallenberg. Der Druck der schwarzen Landeshaupt-Männer-/, Frau sowie von anderen türkisen war groß doch nicht ausschlaggebend für den Abgang. Es ging Kurz nicht um seine Person, sondern um die Zukunft unseres Landes, wäre am kommenden Dienstag der Misstrauensantrag aller vier Parteien durchgegangen, hätte es zu einer vier Ampeln Regierung kommen können oder zu teuren Neuwahlen. Kurz wollte mit seinem Abgang dieses Szenario verhindern, um Österreich vor einer chaotischer Regierung zu bewahren. Türkis, lässt Kurz nicht mit seinem Schicksal allein, er wird von nun an Klubobmann von Türkis – alles andere als ein bodenloser Fall ins Ungewisse. Kogler sieht dem Austausch des BK gelassen entgegen, um die Regier-

ungs-Aufgaben weiter fortzusetzen – nun ist ja das eingetreten, was Vize Kogler wollte. Die anderen Parteien hatten ernsthaft vor BK Kurz am Dienstag aus dem Amt zu jagen sie, sind daher mit der Entscheidung von Kurz unzufrieden, dass der „korrupt“ verdächtige Kurz so glimpflich davon kommt, noch dazu Klubobmann wird. Er gab bei seinem Rücktritt vom Amt bekannt, dass auch er Fehler begangen hat, er ist fehlerhaft wie jeder andere Mensch. Sebastian Kurz wird keine Ruhe geben, um die letzten Zweifler zu überzeugen, dass er durch Hass-Kampagne oppositioneller Politiker ins Fadenkreuz kam. Ob jemand seiner vertrauten Personen in korrupte Handlungen verstrickt ist, wird die Ermittlung gegen sie herausstellen. Die Staats-/, Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt weiter gegen Personen im Dunstkreis von Kurz.