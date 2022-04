Tausende prorussische Serben demonstrierten vor der russischen Botschaft in Belgrad, mit Putin Abbildungen auf Transparente lautstark gegen die Nato. Die serbische Regier-

ung stellte bereits ein Antrag wegen Aufnahme in die EU. Wie passt das zusammen, wenn sich im Land tausende Serben Putin freundlich verhalten? Der mögliche Beitritt in die EU ist unter diesen Voraussetzungen hinlänglich zu überlegen, die Fidesz Partei mit Orban und seine Mitläufer belasten ohnehin schon die EU ein weiterer Staat noch dazu prorussischen Bürger die bereits mehrmals gegen westliche Werte wettern einen Des-

poten bewundern so ein Staat ist wahrlich für die Aufnahme noch unreif.