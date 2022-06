Pausenlos schlagen Raketen in ukrainische Städte ein weitreichende Artillerie am Land zer-

mürbt die Verteidiger. Die Hardliner von Putin gehen den bekannten Weg der totalen Zerstör-

ung von Wohnraum, Agrarflächen, Industrieanlagen, Strassen, Brücken, Kultur, sonstiger

Infrastruktur. Das nachrückende Militär besetzt großteils zerstörtes Wohngebiet mit einem

Wort "unbewohnbar" für die Soldateska von Putin und seinen Hardliner. Der ukrainische

Präsident Selenskyj ist einer Schiffs-, Land-, Artillerie hilflos ausgesetzt die ohne ebenbürtige

Waffen nicht beizukommen ist. Am Boden sind seine Soldaten der Soldateska mindestens

ebenbürtig. Die Kriegstaktik der Hardliner hat den Kriegsverlauf zugunsten von Putin ver-

ändert. Die Ukrainer geben eine nach der anderen Stadt im Dombass auf ziehen sich zurück.

Selenskyj ist verzweifelt sieht den Tatsachen ins Auge, dass für ihn der Krieg zumindest im Dombass und südlich davon zum Schwarzen Meer verloren ist wenn er nicht vom Westen

schnell genug Abwehrwaffen bekommt die russische Artillerie auf See und am Land außer Gefecht setzt. Der Westen lässt die Ukraine nicht im Stich den diesem Despoten und seinem

Schurken-Regime darf es nicht gelingen eine Siegesparade vor dem Kreml abzuhalten.

Als vor acht Jahren Putin die prorussischen Ukrainer in der Ostukraine militärisch unter-

stützte russische Soldaten mit neutralem Kampfanzug ins Geschehen eingriffen verschlief

der Westen, die Nato den Ernst der Gefahr die von Putin ausging. Der Krieg in dieser Region

hielt weiter an, die Krim hat Putin annektiert, zwei Volksrepubliken beschlossen bis Putin

mehr im Sinn hatte als das Erreichte. Der Nato ist das Nadelöhr bewußt, das sich zwischen

Belarus und der Enklave Kaliningrad auftut, vor der Annexion nach 1945 durch die Sowjet-

union war sie eine deutsche Stadt unter Königsberg bekannt, ein militärischer Stützpunkt für Putin, falls Putin auf dumme Gedanken kommt. Eine kriegerische Auseinandersetzung zwi-

schen Nato und Russland ist dann unvermeidlich.