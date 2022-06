Zu oft sich zu treffen sättigt mit der Zeit den die anwesenden Personen haben sich zwar

viel zu erzählen - doch über was sie quatschen macht missmutig um weiter darüber

zu schreiben. Es fanden sich Personen, die zur Gesellschaft wurde es unterhaltsam finden

aus diesem Grund sich regelmäßig treffen es wird erschwert, das Wort unter G'schicht-

erl - Erzähler zu ergreifen. Es ist schade um die Zeit, die man in der redseligen Gesell-

schaft verbringt. Nicht jeder von uns fühlt sich in einer mehrköpfigen Gesellschaft wohl, wenn ununterbrochen gesprochen wird. Es tritt eine Sättigung ein die Gesellschaft wird überreif wie Fallobst löst sich allmählich auf. Um sich angeregt zu unterhalten, genügt normal eine Person und kein Rudel. Ich schrieb schon mehrmals über gesellschaftlichen Anschluss. Ab einem fortgeschrittenem Alter darf man nicht mehr erwarten, um pas-

senden Anschluss zu begegnen. Auf ein Stimmengewirr im Kreis von mehreren Personen kann man verzichten man trennt sich von der redseligen Gesellschaft bleibt allein bei Tisch, als von Dauerredner berieselt zu werden. Der Unterhaltungswert ist für Teilnehmer

unterschiedlich zu bewerten, die einen schätzen in sehr sonst würden sie sich selten tref-

fen andere wieder bekommen in satt und man sieht sie nur mehr selten.