Viele Österreicher geben den Sanktionen die Schuld, dass alles sauteuer wurde insbe-

sondere fossile Brennstoffe aus Russland sowie ausbleibende Produkte für die Agrar-

wirtshaft aus der Ukraine. Die Leute haben nicht unrecht, dass wir durch die verhängten Sanktionen gegen Putin-Krieg in der Ukraine dumm aus der Wäsche gucken. Putin hat

es vor einiger Zeit angekündigt, wer bei den auferlegten Sanktionen draufzahlt - die

Sanktionierer oder ER. Ich beurteile die Sanktionen etwas anders hinterfrage daher, wie hätte der Westen auf den Blitzkrieg von Putin reagieren sollen wenn der Aggressor von

Hause aus nicht bereit war diplomatisch eine Lösung vorzuschlagen. Europäische

Staatsmänner gaben sich Mühe doch vergebens - Putin wollte Krieg mit der Ukraine.

Nach vier Monate spricht man von einem Vernichtungskrieg in östlichen Regionen der

Ukraine. Der mörderische Imperialist Putin gab bekannt es läuft in der Ukraine wie ge-

plant. Seine Artillerie zerstört Städte, zerfetzt, verwundet Zivilisten, Soldaten schwerst

durch Schrapnelle, Splitter in Gebäude, auf Strassen hinterlässt Verwüstungen wie im 2. WK. Putin hat freie Hand für seine Verbrechen den eine andere Möglichkeit zu den

Sanktionen wäre Krieg mit Russland gewesen. Die freie Welt hat von einem Krieg abge-

sehen es gäbe keinen Sieger sie unterstützt die Ukraine wo sie nur kann und solange es

notwendig erscheint. Putin triumphiert über die EU nur solange bis das Erdöl- und Gas Embargo Wirkung zeigt, wenn die Abhängigkeit erloschen ist. Die Zeit davor wird die

Inflation zweistellig sein, Heizen, Autofahren, Nahrungsmittelpreise schnellen noch weiter

hinauf. Ein Krieg zwischen der Nato und seinem Verbündeten USA hätte zur Apokalypse

geführt. Der Krieg hat erhebliche materielle Verluste hinterlassen die nicht in kurzer Zeit

aufgefüllt werden. Der Ersatz wird älteres Kriegsgerät sein - die Ukraine erhält vom

Westen neues nachgeliefert.

