Zumindest kann ich mich nicht erinnern so einen Ansturm auf die beide EKZ. Die Zufahrt

und Abfahrt geriet zeitweise im Schritttempo, hektische Leute behaupten sich vor

herannahende Autos, sie sind immer im Recht, wenn es zu einem Kontakt kommt oder sogar niederstieß. Der Ansturm wirkte sich auch auf den Durchzugsstraßen im Bezirks-

vorort aus. Das Überqueren von stark befahrenen Straßen war wie ein Spießrutenlauf.

Klar vor Weihnachten ist immer der Bär los doch diesmal, war ein Rudel von Bären unterwegs. Die alten Leute in Ortschaften sollen dankbar sein, wenn sie noch einen

kleinen Nahversorger in ihrer Nähe haben, mit dem Angebot zufrieden sind, das sie dort kriegen. Die Konsumenten rennen den großen, mächtigen Handelsketten die Tür ein,

ohne Rücksicht auf ihren Bankkonto-Stand zu nehmen. Nach Weihnachten ist noch

bis Silvester für jeden Konsumenten der Sozialmarkt ohne Ausweis vorzeigen zugängig. Es ist keine Schande abgelaufene Ware stark reduziert mit zunehmen bevor sie ent-

sorgt wird im Gegenteil eine gute Tat, um das schlechte Gewissen zu erleichtern, sowie die Verschwendung strikt abzulehnen, da man das mit nimmt, was man tatsächlich

verbraucht. Der Sozialmarkt ist vorgesehen neue Sozialmärkte in Bezirksvororte zu beliefern. Der Sozialmarkt ist kein Nahversorger er wird, von anderen Märkte versorgt

um abgelaufene Nahrungsmittel vor der Entsorgung zu bewahren, so gut es geht.