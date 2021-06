Sitzgarnituren, Liegestühle, große weiße Sonnenschirme, grüne Pflanzen sowie bepflanzte Blumentröge der Stadtgemeinde laden wieder zum Verweilen ein. Das Frühjahr ließ in diesem Jahr aus hoffentlich werden die Sommermonate wie sie sein sollen und auch danach. Nächstes Jahr wird die Sanierung mit architektonischer Gestaltung abgeschlossen dann sieht

man wie gut sie gelungen ist. Die leeren Handels-Geschäftslokale in M'burg bleiben zu die Versorgung findet in den großen EKZ statt. Ansässige Geschäfte, Dienstleister im Zentrum bleiben hoffentlich erhalten, um auszugleichen, was für verloren anzunehmen ist, wird mit

einem Wohl fühl Faktor Platz im Zentrum kompensiert. Der Bezirksvorort wird für andere

Kleinstädte mit ähnlichem Schicksal interessant was man in leer gefegten Geschäftsvierteln

verändern kann. Auf die Mich. Kochstraße wartet ein ganz großes Bauvorhaben - noch ist

es nicht so weit. Die Gebäude-Reihe bis zum Kreisverkehr nach dem fehlgeschlagenen Pucher-Wahnsinn "Impuls-Zentrum" wird auch irgendwann geschliffen sonst zerbröselt sie.

Der Bezirksvorort wird sein Gesicht stark verändern - begonnen hat es bereits.