Für Überraschung sorgt der Aushang der Öffnungszeiten beim Eingang zum Florianiwirt.

Am ersten Werktag im neuen Jahr war es schon früher finster im Lokal als auf dem Anhang angegeben ist. Im abgelaufenem Jahr war ab Herbst Sonntag, Feiertag Sperr-

stunde um 15,30 h. Es ist kein gutes Zeichen, wenn die Gäste nachmittags bzw. abends ausbleiben um offen zuhalten. Der mehrmals wiederholte Lockdown nagt in der

Branche doch nur der verordneten Sperre die Schuld in die Schuhe schieben ist eine

bequeme Ausrede - Schuld muss ja jemand sein. Das Wirtshausgeschäft verlangt

viel mehr ab vom Besitzer, Pächter als noch vor Jahrzehnte als das Wirtshaus, der Fern-

seher das Wohnzimmer ersetzte. Einfaches Essen und Trinken hat man zu maroden

Preise konsumiert. Das Wirtshaus war Eigentum des Wirtes und seiner Frau. Beide

schupften die Wirtsstube ohne fremdes Personal. Sauteuere Espressomaschinen gab es nur in städtische Kaffeehäuser beim Wirt, bekam man einen Filterkaffee in großer

Schale. Die Wirtsleute unterhielten sich mit Gäste, wenn es die Zeit zuließ, es war

damals gemütlicher beim Wirt als jetzt. Der Wirt lud gelegentlich seine Stammgäste

zu einer Runde ein, die bedankten sich mit Gäste-Treue. Die Vorzüge, die wiefe Wirts-

leute besaßen, sind ihren Nachfolgern abhandengekommen. Fremdpersonal glaubt, es genügt den Gast zu grüßen, um ihn an das Haus zu binden. Eine Fehlannahme die

sich leider fortgepflanzt hat. Gäste quittieren die unpersönliche Aufmerksamkeit mit

Ausbleiben. So lässt sich erklären, wenn angegebene Öffnungszeiten gekürzt werden.

Ein weiteres kleines Lokal wird Ende Jänner seine Pforten schließen, möglich dass

andere folgen werden. Die hohen Regiekosten stemmen die kleinen Lokalbesitzer

nicht mehr, wenn sie noch mit Fremdkapital belastet sind, Eigenmittel hinten und vorne fehlen.