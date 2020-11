Auf jedem Fall fällt auf das die anderen Märkte den Merkur Markt spüren - ihre Parkplätze sind in

der Woche sichtbar spärlich verparkt nur zum Wochenende sind die Parkplätze voll. Merkur ist bekannt, wo er vorhanden ist zieht er Kunden an - ein echter Nahversorger sowie es sein soll.

Die Konsumenten die zum Merkur pilgern stört es kaum das die Preise leicht erhöht doch von hoher Qualität sind. Laufend gibt es Sonderangebote, die man nützen soll sowie es die Konkurrenz

praktiziert. Im Bezirksvorort hat man die Qual der Wahl - wer hätte das geglaubt als man noch

zum Konsum, Meinl, Mondo, (Penny) Greissler Wilfinger einkaufen ging. Damals zählte der Bezirksvorort etwas mehr als 4000 Einwohner die verbaute Fläche nicht vergleichbar mit der heutigen. In dieser Zeit fuhren M'burger ins nahe Wiener Neustadt oder nach Eisenstadt den dort

gab es bereits die ersten großen Supermärkte. Jetzt ist der Bezirksvorort das Schlaraffenland für die Einheimischen und für Bezirksbewohner geworden. M'burg hat sich in wenige Jahrzehnte stark vergrößert signalisierte Handelskonzerne an der Peripherie des Ortes anzusiedeln.