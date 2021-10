In der Stammtisch-Runde wollen die meisten Anwesenden ihr Gesprächsthema diskussions-

reif vorbringen. Gerade jetzt gibt es das interessante Thema um unsere Regierungs-Krise,

doch weit gefehlt wird über jeden anderen Blödsinn gequatscht als über hochaktuelles. Traut sich niemand, weil es doch ein brisantes politisches Thema ist? Es will keiner

in der Runde das Thema beginnen, sonst erfährt man durch sein Statement wie er oder sie

über die Sache denken. Umso locker beginnt man seichte Gesprächsthemen, dazu darf

herzlich gelacht werden – unter gute Gesprächspartner verstehe ich was anderes. Ich war

Zuhörer als Stamm-Gäste sich um mindestens zwei verschiedene Gesprächsthemen

buhlten angehört zu werden – ein Stimmengewirr sondergleichen, noch dazu der Widerhall

im Raum. Ein geistiges Armutszeugnis in unserer Gesellschaft wird in lauterer Runde offen-

bar. Wenn die BK-Kampagne kein Gesprächsthema ist – was dann? Über aktuelle Ereignisse

das Gespräch zu beginnen, um durch Fragen und Antworten im Gespräch zu bleiben ist

leider nicht selbstverständlich. Befindet sich ein Wortführer unter die Stamm-Gäste dann

verdonnert er alle anderen bei Tisch oder an der Theke ihm zuzuhören, was er zu erzählen hat. Auch im Verwandtenkreis ist es nicht viel anders, es wird geschwiegen, wenn auch vor dem Haus-Eingang, alles in Trümmer liegt. Jeder von uns kann sich über diese Leute seine Meinung bilden. Was versäumt man, wenn man diesen Stammgästen fern bleibt oder

Verwandten-Kontakt einschränkt?