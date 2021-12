Der gewaltige Truppenaufmarsch an die Grenze der Ukraine verspricht nichts Gutes.

Putin bestreitet jede Absicht kriegerisch vorzugehen - bei der Nato klingeln die Alarm-

glocken. Putin stellt der Nato unerfüllbare Forderungen, Putin erprobt seine neuesten

Raketen, die kein westliches Abfangsystem zerstören könnte. Es brodelt arg zwischen

Russland und USA ein fälliger Kommunikationsaustausch ist in nächster Zeit geplant

um Schlimmes zu verhindern. Die Nato droht mit weiteren Sanktionen - gefährlicher als im Kaltem Krieg hat sich augenblicklich die Situation aufgestaut. Die größte Menschen-

rechtskommission Memorial befasst sich seit jeher mit den Verbrechen, die Stalin begangen hat - nun wird sie im Auftrag von Putin aufgelöst. Putin hat sich das Ziel gesetzt, verlorenes russisches Terrain wieder zurückzuholen. Nie, niemals hat er zur Kenntnis genommen, dass die ehemalige Sowjetunion in Förderunions-Länder aufge-

teilt wird. Als er noch KGB Offizier war mußte er das Dilemma mit ansehen, was in seinem Land geschah, jetzt hat er allein die Macht ergriffen, fing mit der Krim an, die er sich mit der Annexion zurückholte. In kleinen Staaten wie z.B.: Georgien dirigiert die russische Armee nach Belieben. Putin ist wie der Wolf im Schafspelz, er weiß um seine Macht, vor der die Welt größten Respekt bzw. Angst hat. Putin wird kein zweiter Stalin, schützt sein Imperium vor seine Gegner, lässt niemand in die Karten schauen so wie

es als KGB Offizier gelernt hat.