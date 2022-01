Ich hörte die Werbung im DAB+ Radio auf einem Privatsender. Ob Banken im Land

die Werbung in Auftrag gaben, ist mir nicht bekannt. Wenn Banken auf diese Weise

junge Mitarbeiter suchen, dann darf vermutet werden, dass der Bankberuf kaum mehr

für junge Leute infrage kommt. In Großbanken sucht man Leute, die gewisse Voraus-

setzungen erfüllen, um durch profunde Bankkaufmann Ausbildung vielseitig eingesetzt zu werden. Das Fachwissen aus der Vergangenheit ist mit dem heutigen Wissen kaum vergleichbar, so viel hat sich seit dem EU-Beitritt verändert. Dazu kommt noch, dass Eltern, die in einer Bank in Schlüssel-Positionen beschäftigt waren oder noch sind, ihren Sohn, Tochter abhalten in einer Bank mit zuarbeiten. In einer österr. Großbank sollen sich mindestens zwei oder mehr Mitarbeiter einen Arbeitstisch auf Zeit teilen, ob das wahr ist, dazu fällt mir die verlässliche Quelle - aufgeschnappt vor einiger Zeit in einem Radiosender. Ein weiterer Grund, dass um Bankenlehre geworden wird, ist die Tatsache, dass man schon mehrere Bankfilialen in Orte, Städte geschlossen hat , Mitarbeiter arbeitslos wurden, die aufgrund ihres Berufes schwer am Arbeitsmarkt unterzubringen sind. Der Bankjob ist mit Unsicherheit behaftet, überzeugt junge Menschen kaum mehr sich zu bewerben. Ja, so ändern sich die Zeiten.