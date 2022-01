Hält man in einer Seitengasse vor Einfahrt in die Vorrangstraße, an lässt den Querver-

kehr vorbei hat der hintere Lenker eines Fahrzeuges nicht zu hupen nur dann, wenn

das Fahrzeug vor ihm nicht weiter fährt. Immer wieder wird man angehupt wenn man

diesen Typen entweder zu langsam fährt oder aus einer Seitengasse rausfahren will.

Die Straßen im Bezirksvorort sind schmal und in viele eckigen Seitengassen zerglied-

dert. Ein diszipliniertes Fahrverhalten ist Voraussetzung, dass im Ort wenig bzw. schwere Verkehrsunfälle passieren. Eine Nötigung ist strafbar, falls man das Kennzeichen des

Nötigers erkennt, notiert und es der Polizei meldet. Es sind leider diese Typen, die im

Verkehr nichts zu suchen hätten irgendwann in einen Unfall beteiligt sind, wenn nicht

ganz die Schuld auf sie fällt.