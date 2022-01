Betuchte Menschen kaufen sich jetzt ein E-Auto, geben dafür einige zehntausend und mehr

Euro aus. Wenn sie selbst oder durch einen anderer Verkehrsteilnehmer das Auto stark

beschädigt wird oder als Wrack endet werden auch schlimmsten Fall die Akkus in Mitleiden-

schaft gezogen und müssen ersetzt werden. Tritt das nicht ein stellt sich die Frage: wie viele

Jahre halten die Akkus oder wie hoch wird die km Leistung erwartet bis ein neuer Akku-Satz

fällig ist. Eine vorläufig kostspielige Erneuerung, soviel steht fest. Das Recyclen der Akkus

ist in Deutschland möglich, in Österreich gibt es zurzeit kein Unternehmen, das Akkus recycelt, dazu fehlen Firmen und vor allem das magere Volumen verbrauchter Akkus. Hier tut sich eine Kostenfalle für E-Auto Besitzer, auf den das Recyclen wird nicht umsonst sein. E-Autos will man an den Mann, an die Frau bringen, das steht einmal fest, offene Fragen hat noch nie-

mand beantwortet sowie das Recyclen der Akkus und deren Kosten! Ein E-Auto ist noch

immer kein Langstreckenfahrzeug, wenn man z.B.: auf einen Tesla & Co. verzichtet, haupt-

sächlich auf Kurzstrecken herumkutschiert.