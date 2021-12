Im Erdgeschoss einer Gastwirtschaft gibt es ein WC für Damen inklusive Rollstuhlfahrer. Es befindet sich im Eck ganz in der Nähe von zwei Speiseräume. Gleich daneben sieht man eine verschlossene Tür ohne Türgriff. Ein gehbehinderter Herr wird gezwungen den Weg zur Toilette über mehrere Stufen abwärts in Kauf zu nehmen. Wenn das WC für Herren aus irgend einem Grund geschlossen ist, gibt man das mit Aushang bekannt. Das Fehlen eines zweiten Herren-WCs hat mich schon einigermaßen überrascht, vor allem in einer Gastwirtschaft wo man es nicht erwarten konnte. Ich nenne keinen Nam-

en der Gaststätte, bin sicher, dass ich nicht der einzige Mann bin, der erstaunt war. Ich nehme an, dass im nächsten Jahr das Versäumnis nachgeholt wird.