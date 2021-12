Was der Volksmund schon längst weiß, ist jetzt wissenschaftlich belegt. Frisch Verliebte

schmecken Salz weniger intensiv. Das fanden Experten des Forschungsinstituts Bremer-

hafen heraus, die den Einfluss von Hormonen auf das Geschmacksempfinden unter-

suchen. Die Studie mit mehreren Versuchspersonen im Alter von 20 bis 40 Jahren ergab, dass frisch Verliebte im Vergleich zu Singles oder Frauen und Männer in längeren Beziehungen eine eher hohe Salzschwelle haben, also erst bei höheren

Konzentrationen den Geschmack s a l z i g erkennen. Verliebte Köche könnten also

tatsächlich kräftiger nachsalzen als Singles und Langzeitpaare.

Auslöser für die veränderte Empfindung bei Verliebten ist laut der Forscher ihr Hormon-

spiegel, denn die kombinierten den Geschmackstest zusätzlich mit biochemischen

Analysen von Speichelproben. Erste Ergebnisse zeigen, dass vor allen Testosteron und

das Bindungshormon Oxytocin die Geschmackswahrnehmung verändern.

Der Wirt sollte auf verliebtes Küchenpersonal verzichten, um nicht Gäste zu verlieren.

Essen versalzen kann passieren, doch zum wiederholten Mal bleibt man der Küche fern.

Die versalzene Suppe kann man entsalzen, ein gelernter Koch-/, Köchin weiß, womit man entsalzt. Übrigens, bevor man das Essen fertigstellt, schmeckt man es ab, ob es

nachgewürzt werden soll oder nicht.