Seit einem halben Jahr gibt es wieder einen Wirt, der am Anfang in der warmen Jahres-Zeit gut besucht war. Die provisorische Terrasse wurde von Gäste angenom-

men die Zahl der Woche-Menü Gänger war zufriedenstellend. Als der Terrassen-Betrieb

saisonal eingestellt wurde, riss auf einmal die Gäste-Frequenz sichtbar ab. Nach der Mittagszeit ist beim Wirt tote Hose angesagt und das nicht nur selten - woran liegt es, dass die Gäste ausbleiben? Wahrscheinlich liegen mehrere Gründe vor, die die Gäste nicht goutieren. Liegt es am Interieur im Schank-Lokal, wenn man als Gast allein verlassen auf großen Tische Platz nimmt und dumm aus der Wäsche schaut. Der Wirt hat auf Hocker an der Schank-Theke verzichtet, ob das richtig war? An der Schank-Theke trifft man sich mit anderen Gäste, um in Kontakt zu kommen, wenn man beim großem Tisch nicht Platz nehmen will. Liegt es bei der Zubereitung der à la carte Speisen - nein sicher nicht? Schon eher beim Wochen-Menü, das nicht immer so gelingt, wie man es erwar-tet. Sind es die Preise in einer Zeit, wo bereits mehr Leute als dem Wirt lieb ist ausgehen zu teuer finden. Fehlt dem Lokal die Raum-Atmosphäre, ein wichtiges oft vernachlässigtes Detail, um sich heimelig wohl zu fühlen, egal, ob man allein oder mehrköpfig ins Lokal kommt. Also mehre Ursachen werden es sein, warum in der kalten Jahres-Zeit die Gäste den Wirt nachmittags und abends in Stich lassen. End-

lich hat der Ort wieder einen Wirt, doch was nützt das, wenn die Leute ihn nicht anneh-

men, wie sich das der Wirt erhofft hat.