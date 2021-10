Sebastian Kurz, einer der besten, die das Bundeskanzler-Amt seit Jahren verantworten, ist seit Beginn seiner Amtsführung von anderen Fraktionen unerwünscht. Er steht permanent im Fadenkreuz oppositioneller Partei-Mitglieder. Kein BK vor ihm wurde bisher so heraus-

gefordert wie er – kaum im Amt rollte die Corona-Pandemie auf ihn zu, kein Lercherl um die Krise zu überstehen. Um die umfangreichen Aufgaben im Amt zu bewältigen braucht man

einen verlässlichen Mitarbeiter-Stab – quasi loyale Menschen denen man Vertrauen kann.

Von da an beginnt es zu menscheln, die bisher nicht gekannten Eigenschaften treten hervor.

Kurz als Chef im Haus ist für alles verantwortlich, wenn vertraute Mitarbeiter hinter seinem

Rücken korrupte Absichten hatten bzw. auch durchsetzten. BK Kurz fällt die Alleinverant-

wortung jetzt auf den Kopf, die Schlinge der Opposition zieht sich enger um seinen Hals. Nächste Woche wird im Parlament der Misstrauensantrag von allen oppositionellen Parteien gestellt, sie fordern, dass Kurz zurücktritt, sein Amt einem anderen tadellosen Nachfolger überlässt, bislang will Kurz dem Wunsch der „Absäger“ nicht nachgeben. Sollte der Miss-

trauensantrag einheitlich eingebracht werden, dann muss Kurz sein Amt verlassen. BP VdB befindet sich in der Zwickmühle wie kein BP vor ihm. Auf den Koalitionspartner ist kein

Verlass mehr zu viel Porzellan ist, bereits zerschlagen. „Kurz muss weg“ nähert sich dem

Finish oder es geschieht noch unerwartetes z. B.: käme es zu Neuwahl dann würde, Kurz

zum dritten Mal in Folge haushoch als Wahlsieger hervorgehen – auch das ist möglich.

Oppositionelle müssten eine herbe Wahlniederlage einstecken, die eine oder andere

Fraktion das Parlament verlassen.