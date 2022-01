Mich hat die Niederschrift, die ich von einem Bekannten bekam zum Beitrag schreiben

inspiriert.

Als junger Mensch kann, man es kaum erwarten älter zu werden doch dann verrinnt die

Zeit im Flug und man ist alt. Mische Dich nicht in Angelegenheiten anderer hinein, sei kein

Klugscheißer, wenn Du nicht wirklich helfen kannst. Denke vorerst nach, grüble nicht

herum, hilfreich wo Hilfe nötig ist, meide diktatorisch aufzutreten, wenn man weise ist, auf nachhaltige Freundschaft Wert legt. Langweile niemand mit der Aufzählung endloser Einzelheiten, komme kurz zur Pointe. Jammere nicht vor fremde Menschen über Deine Krankheiten und Beschwerden - sie nehmen zu - und die Lust, sie zu erwähnen, wieder-holen wächst von Jahr zu Jahr. Die Krankheitsschilderung anderer mit Freude anzuhören, sie geduldig zu ertragen ist eine Gabe. Es ist eine Lehre, dass man trotz wunderbarer Weisheit auch irren kann. Liebenswert zu sein bekommt man nicht geschenkt, dazu muss man sich bemühen. Wer will schon ein Griesgram sein - mit ihm lebt es ich so schwer, er ist die Krönung des Mensch-Werdens. Menschen haben unerwartete Talente, sie zu entdecken ist eine schöne Gabe, sie auch zu erwähnen. Teresia Avira war eine

fromme, gebildete Frau, sonst hätte sie die zutreffende Niederschrift niemals verfassen können.