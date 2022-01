So einige Aufmerksamkeiten sollte man nicht übersehen, die mit einer neuen Bekannt-

schaft für Verwunderung sorgen. Single und Paare treffen sich des Öfteren beim

Stammtisch bald bekommt man mit, welche Personen gute Fragen stellen, umge-

kehrt beantworten können. Ob sie Gesprächsregeln einhalten bzw. ob sie Wert legen auf eine Gesprächskultur. Weiters ein Taktgefühl, ein Einfühlungsvermögen zu einem heiklem oder offenen Gesprächsthema einbringen. Die Offenheit eines Gesprächs-

partners nicht abkanzeln, dass weitere Fragen und Antworten im Keim erstickt werden.

Es sind mehrere Aufmerksamkeiten die trennen können oder wie ein Kitt zusammen-

halten. Eine Stammtisch-Runde bedeutet keinesfalls, dass sich dort Freunde treffen. Es kommen hin und wieder neue Gesichter dazu, andere trennen sich wieder von der Runde. Für einige Herrschaften ist es eine Gewohnheit geworden, sich mehrmals in der Woche zu treffen, um verschiedene Meinungen auszutragen, Dauerredner und Geschichten-Erzähler in Kauf nehmen, dazu herzhaft lachen. Freilich ist so eine lustige Gesellschaft nicht jedermanns Sache, um lange Zeit bei ihnen zu verweilen - es kann durchaus anstrengend sein. Die Aufmerksamkeit auf eine passende Person zu richten, mit der man sich gut unterhalten kann, sich gerne wieder trifft, ist ein schwieriges Unterfangen, ob in junge Jahre oder wenn man bereits älter ist. Es sind viele Mosaik-

steinchen, die ein Bild geben, um Menschen zusammenführen oder zu trennen.