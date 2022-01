Die galoppierende Verteuerung ist immer der Anfang einer Geldentwertung. Die

steigende Inflationsrate gibt auch der Europäischen Zentralbank in Frankfurt Rätsel

auf niemand sieht voraus wann die Inflationsrate wieder auf einen normalen Wert

zurückgeht. Riskiert die EZB eine Staatsverschuldung im großen Ausmaß - die Frage

darf man stellen, wenn man sich mit der Geldpolitk der EZB befasst. Jüngere Gener-

ationen wurden von großem Geld-Crash verschont deshalb schreibe ich wie es dazu

kam das 1923 das Geld zur Gänze umfiel. Die Kriegsverlierer-Länder Deutschland und

Österreich waren nicht nur ausgeblutet, im schrecklichen Ausmaß verarmte die

Bevölkerung. Nur die Schickeria lebte in Saus und Braus, als wäre die Katastrophe nie

passiert. Es kam wie es kommen musste, der Lebensunterhalt war durch empfindliche Verteuerung kaum zu bewältigen, der Staat sprang mit Geld drucken in die Bresche

es half wenig wie vorgesehen den die Preise explodierten gerade zu. Der Staat sah

sich gezwungen das wertlose Geld in neue gedruckte Banknoten-Stückzahlen um zu tauschen. Z.B.: mit 10.000er, 50.000er und noch höhere Stückzahlen bezahlte man den

Lebensunterhalt. Es war der große Geld-Crash, der viele Familien, Bauern, Unternehmer, mit voller Wucht traf und riesiges Kapital vernichtet hat. Die Vorzeichen, die wir jetzt

alle mitbekommen deuten auf nichts Gutes hin - wahnsinnig hohe Staatsverschuldung

durch Staatszuschüsse, Inflationsraten wie schon lange nicht, Verschuldung der Haushalte, Jugendlicher, Geldpolitik der EZB, gekürztes Einkommen, Sparbuch so gut

wie unerwünscht, Negativzinsen bald auf alle Konto-Guthaben wie in Deutschland.

1929 überschlug sich wieder ein inflationäres Ereignis "der schwarze Freitag" an der

Wall Street Börse in New York suchte nicht nur die USA heim, sondern verbreitete sich weltweit.