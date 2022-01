Im Bezirksvorort fanden in den letzten Jahren keine Ball-Veranstaltungen statt. Der Grund ist bekannt, im neuen Jahr wird das sanierte Kultur-Zentrum in Betrieb gehen, man wird sehen welche Veranstaltungen im Haus stattfinden. Anzunehmen ist, dass nach einer langen Durststrecke einige Bälle in der Faschingszeit und darüber hinaus geplant sind. Der Ball-Veranstalter trägt ein beachtliches Risiko, ob der Ball top oder Flop wird, dann sitzt er auf den Kosten, die so eine Veranstaltung mit sich bringt. Der Dorfwirt mit seinem kleinen Saal hat es hier leichter, für relativ wenige Ballgäste ein Ball zu organisieren. Einige Dorfmusikanten spielen fast umsonst, Essen, Trinken genügt ihnen und viele Pausen. M'burg entwickelte sich ab den 50er Jahren Zug um Zug zu einer Ball-Saison Hochburg. Politische/, Jugend-/, Sportler/, Jäger-/, Feuerwehr- /, Wirtschafts-/, Schüler-/, Maskenball waren damals die Highlights. Forstik-Cafe Saal und Hotel zur Post Saal waren bestens ausgelastet, in den 60er Jahren kam, das Kultur-Zentrum dazu. Die Eintrittspreise waren moderat, die Musiker noch leistbar, der Ball-Veranstalter stieg selten mit einem Defizit aus. Doch das änderte sich bald, als die Kostenexplosion einen nach dem anderen Veranstalter zwang aufzuhören. Der Bezirks-

vorort bekam das stark zu spüren, als sein letzter Saal für Veranstaltungen der General Sanierung zum Opfer fiel. Die hohen Ballkosten rechtfertigten den Ballbesuch nicht mehr, was so viel das Aus für Bälle wurde beschleunigt. Jugendliche sind nicht mehr so scharf auf Bälle, für sie gibt es ganzes Jahre Tanz-Vergnügen. Es ist abzuwarten, ob durch den neuen Veranstaltungs-Saal im Kultur-Zentrum eine nachhaltige Ball-Saison wieder aufsteht.