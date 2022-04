Gedankenlos plappern Mitarbeiter in Geschäfte, in anderen Dienstleistungsbetriebe den gut gemeinten Osterwunsch heraus. Täglich Tod und Zerstörung nicht allzu weit weg von

uns lässt keine fröhliche Osterstimmung aufkommen. Klingt in den Ohren wie Hohn, Lüge, wenn man den Wahnsinn in Bilder sieht. Als Ersatz für den dummen Osterwunsch "froh" passt diesmal "friedliche Ostertage" oder man lässt es bleiben. Der Mensch sollte es fühlen, wann der richtige Zeitpunkt für Fröhlichkeit ist - er ist es nicht. Niemand in ihrer

Nähe gibt ihnen einen Fingerzeig, dass ein grausamer Krieg ausgebrochen ist daher "frohe Ostern" zu wünschen fehl am Platz ist. Es ist eine Frage des Hausverstandes der

bei vielen Menschen Handlungsbedarf hat.