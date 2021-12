Der Jahreswechsel 2021/2022 steht vor der Tür, zum zweiten Mal wird er ohne Sylvester-

pfad stattfinden. Wien war für Österreich quasi das Vorbild zum Jahreswechsel im

Freien den Übergang mit viel Lärm und im Gedränge von Besuchern zu feiern. Mitte der 90er Jahre fanden auch kleinere Städte und Ortschaften Gefallen daran und hatten bald ihren Pfad eingerichtet, der noch im ersten Jahrzehnt im neuen Jahrhundert anhielt. Die Jugend und junggebliebene Leute verließen ihre warme Stube, um sich bei Kälte oder sogar minus Grade abzutanzen, ohrenbetäubende Kracher zu hören, zischende Raketen in den pechschwarzen Himmel zu bewundern, mit Glockenschlag sich abzu-schmusen und mit Sekt und Donauwalzer das neue Jahre zu feiern. In Großstädte ist das noch immer so, doch in Kleinstädte oder Ortschaften hat dieses verrückte Getue ein Ende gefunden, die Menschen schätzen wieder die warme Stube als die klirrende Kälte, übervolle Hütten, Gasthäuser, um sich mit einem Punsch oder Glühwein aufzuwärmen. Eisenstadt ist dafür bekannt, dass vor dem Schloss Esterhazy die Jugend in leichter Bekleidung den Jahreswechsel abtanzt und wahrscheinlich jedes Mal dabei schrecklich friert. Auch in M'burg machte man zum Ende der 90er Jahre vor dem neuen Gebäude der Raiffeisenbank mit, einige Jahre später war es der Pfad in Richtung Kulturzentrum - fürs Aufwärmen sorgte ein beheiztes Zelt. Wie in der Dachzeile erwähnt war es eine vorübergehende Zeiterscheinung, mehr schon nicht. Der Wiener Silvesterpfad ist ein Publikums-Magnet erstes Ranges, lockt, massenhaft Menschen aus nah und fern an, um den Jahreswechsel ausgiebig zu erleben. Auch in anderen Landes

hauptstädte wird im Freien ausgiebig gefeiert. Viele Gäste kommen aus Italien lassen sich Walzer klänge, Feuerwerk gute Laune nicht entgehen. Die Veranstalter der Silvester

pfade wissen offenbar, auf was jugendliche, jung gebliebene Besucher aufspringen, wenn man ihnen was bietet.