Gibt es Missernten in den großen Anbaugebieten wie Brasilien, Afrika wirkt sich das

auf die Warenbörse für Kaffeebohnen natürlich aus. Es kommt darauf an wie die Miss-

ernte ausfiel, um auf verschiedenen Abnehmer-Röstereien, Zwischenhandel und letzthin auf den Endverbraucher sich auswirkt. Bislang war der Wirt, der Cafetier, mit der Preiser-

höhung sofort zur Stelle, wenn sich der Einkaufspreis gering erhöht hat. Auf ein einziges

Mal kann ich mich im Bezirksvorort erinnern da senkte ein kleines Cafe-Lokal am

Hauptplatz den Preis für eine Tasse Kaffee. Alle anderen Wirte weit und breit machen

schon immer ein Körberlgeld mit Kaffee. Es gibt nur mehr wenige Wirte, Cafetiers die

für eine Schale Verlängerten mit Kännchen Milch unter 3,-- verlangen. In größere Städte, in Urlaubs-Destinationen fällt man glatt auf den Hintern was man dort für eine Schale Kaffee berappt. Ich kenne Leute, die sich vom Preis nicht abschrecken, lassen bereit sind

noch mehr dafür zu bezahlen, wenn der Kaffee nur gut ist. Öfters in der Woche Tratschen beim Wirt, im Cafe-Lokal hat seinen stolzen Preis der seine Grenze erreicht hat. Jeder

von uns muss entscheiden, ob er die Preistreiberei mitmacht den viele von uns besitzen

einen Kaffeeautomat in jeder Preislage die Packung Kaffee ist in Märkte leistbar will man

sich mit Bekannten plaudern lädt, schont sein Haushaltsgeld allemal. Die Zeitenwende hat viele von uns erfasst, viele von uns trachten, ob Geschäftsmann oder privat über die Runden zu kommen - genügsam will keiner mehr sein Gier und Neid ist man ausgesetzt unter dem Slogan: weniger hergeben umso mehr dafür nehmen.