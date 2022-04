Oleg heißt der Chauffeur vom Boss er fährt die Limousine durch die ländliche Region

gab Gas auf Befehl vom Boss. Als er durch ein Dorf rast, steht ein Schwein im Weg, das

er an anfährt zur Seite schleudert. Der Boss befahl erneut Oleg er soll im nahe ge-

legenem Wirtshaus Hilfe holen, um die Sau wegzuschaffen. Oleg geht ins Wirtshaus

kommt nach überdehnter Zeit angeheitert heraus, mit einem vollen Korb voll Brot, Fleisch, Würste, Wodka wird vom Boss ermahnt, warum er so lange im Wirtlshaus war

und was der Korb bedeuten soll. Oleg lief rot an lallt als er seinem Boss Bericht erstattet. Als ich Leute erzählte, was geschah, sie um Hilfe bat, frugen sie mich, ob das Schwein tatsächlich tot ist. Als sie ja hörten, luden sie mich zu einem Umtrunk ein füllten mir vor Freude diesen Korb an.

Ein altes Mütterchen geht zum Zeitungs-Kiosk nimmt, bezahlt die Zeitung schaut auf

die Titelseite wirft die Zeitung weg. Das wiederholt sie eine Woche lang bis der Zeitung-

ungsverkäufer sie auf ihr seltsames Verhalten ansprach, warum sie die Zeitung sofort

in den Papierkorb wirft. Als Antwort bekommt er: Mich interessiert nur eine Todesnach-

richt - die stehen doch im Inneren der Zeitung klärte sie der Verkäufer auf. Die meine

ich nicht, die mich interessiert steht dann ganz groß auf Seite 1.

Es gibt schon wieder neue Sanktionen - die Audiogerätehersteller dürfen die Eingangs-

buchse Put IN auf ihren Geräten nicht mehr PUT IN benennen.

Ich kenn einen Witz über den Kreml Chef - erzähl in mir - na gut der Mann geht mit

einem Seil in den Wald - und weiter - erzähl ich Dir nicht aber er fängt gut an.

Der Kreml Chef, ein alter Mann und ein Schuljunge müssen aus einem brennendem Flugzeug abspringen. Zwei Fallschirme sind an Bord - als erster springt der Chef aus dem Flieger, der alte Mann gibt dem Jungen die Möglichkeit vor ihm abzuspringen. Doch der Junge grinst und zeigt auf zwei Fallschirme. Der alte Mann verwundert fragte, wieso sind noch zwei da, wenn der erste schon in der Luft schwebt? Der erste Abspringer hat statt den Fallschirm meinen Schul-Ranzen umgehängt er wird in wenige Sekunden auf den Boden aufschlagen.

