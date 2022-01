Nach der Bawag ist die nächste Bank an der Reihe, die sich mind. aus zwei Gründe

aus dem Bezirksvorort zurückzieht. Die digitale Umstellung von Dienstleistungen und

der Geschäftsrückgang ist hauptsächlich die Ursache. Die Automatisierung in Banken

kostet Standplätze, Arbeitsplätze, es war voraus zusehen, dass es so kommen wird.

Gut ausgebildetes Personal ist viel zu schade, um zeitaufwendig stupide Tätigkeiten

zu verrichten, dafür setzt man Automaten ein, die gerade nicht günstig sind, gewartet

werden immer noch erschwinglicher sind als Bank-Fachkräfte, die man früher dafür

einsetzte. Die Bankendichte schrumpft schon einige Zeit, noch viel mehr Mitarbeiter werden sich um einen anderen Job umsehen müssen. In einer Bank angestellt zu sein hat das Ansehen der Person gehoben im zweiten Jahrzehnt des 21. Jdt. Ist Schluss damit. Banken leiden unter einem Imageverlust wie es in noch nie gab. Die Mitarbeit in einer Bank verlangt profundes gelerntes und angelertes Bankwissen von jeder Person - sicher kein Traumberuf, wie vor viele Jahre die meisten Bewerber noch annahmen.

Ob es die letzte Bankschließung ist, wird man sehen, den die Vorzeichen lassen es

vermuten.

Die Beisl-Wirtin hat genug vom Wirts leben wird, sich verändern außerdem ist ein

teurerer Umbau fällig. Sie führte so wie ihre Vorgängerinnen ein kleines richtiges Beisl

mit Stammgäste, die sie leben ließen. Der Lockdown wird als Grund angeführt zu-

sperren wieder eröffnen reicht ihr, um Schluss zu machen. Die ganze Wahrheit wird

es nicht sein, ich vermute, dass sie zuwenig Eigenmittel angelegt hat, um den von der Behörde beanstandeten Lokal-Zustand zu sanieren. Für einschlägige Stammgäste

gibt es im Bezirksvorort keinen Mangel an Beisl.