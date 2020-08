FORCHTENSTEIN (O.Frank). Die Auslosung der zweiten BFV-Raiffeisen-Cuprunde brachte dem SV Forchtenstein ein verlockendes Los: Mit dem SC Bad Sauerbrunn, der in Runde eins den 1. Klasse Mitte-Klub ASK Weppersdorf mit 6:1 eliminierte, kam ein Burgenlandligaklub zum 2. Liga Mitte-Klub um Trainer Andreas Feurer. Und dieser musste nach mehr als spannenden 95. Cupminuten reihenweise Sonderlob an seine Kicker verteilen. Die breite Brust war nach dem Schlusspfiff kaum zu übersehen. Weil der SV Forchtenstein, der sechs Tage zuvor Ligakonkurrent SC Neudörfl mit 8:2 vom Platz schoss, auch gegen den SC Bad Sauerbrunn kompakten, kampfbetonen, engagierten und couragierten Fußball zeigte. Obwohl die Gäste aus der Kurstadt vor allem mit ihrem Tempofußball auf enge Räume traf, bot der 2. Liga Mitte-Klub über die gesamte Spielzeit mehr als Paroli und eine Mischung aus ansehnlichem Fußball und beinhartem Verteidigen rund um den sehr sicher wirkenden Torhüter Manuel Geisendorfer.

Mit klarem Plan und oft schnellem Umschaltspiel überraschte der SV Forchtenstein die Gäste, einige wenige Chancen in Hälfte eins brachten keinen zählbaren Erfolg. Dafür für den Underdog: In der 53. Minute lag erstmals die Sensation in der Luft. Penalty nach Foul an dem wieselflinken und eingewechselten Piotr Pawlowski. Doch Elmir Hrustanbegovic setzte den von Schiedsrichter Jan Uwe Thiel verhängten Elfmeter an die Stange. Raunen, Entsetzen auf der gut befüllten Zuschauertribüne – aber kein Aufgeben im Lager der Heimischen. Nach einer Flanke konnte Gästekeeper Markus Böcskör nur zu kurz abwehren und Elmir Hrustanbegovic verwandelte aus kürzester Distanz – 1:0 (62.).

In weiterer Folge konnte der SV Forchtenstein die Angriffsbemühungen der Elf um Trainer Heinz Kremser abwehren. Mit Leidenschaft, Kampfkraft, Siegeswillen und mit nur neun Spielern (Markus Valenka und Gernot Leitner sahen in der Schlussphase die gelb-rote Karte) zog der SV Forchtenstein schlussendlich verdient in die 3. BFV-Raiffeisen-Cuprunde ein, die am 26. Oktober gespielt wird.

BFV-Raiffeisen-Cup| 2. Runde:

SV FORCHTENSTEIN – SC BAD SAUERBRUNN 1:0 (0:0).

Sportplatz Forchtenstein, Schiedsrichtel Jan Uwe Thiel

Tor: Elmir Hrustanbegovic (62., Elfmeter)



SV Forchtenstein (Startformation): Manuel Geisendorfer - Lennart Sochor, Gernot Leitner (K), Markus Valenka - Samuel Frank, Alexander Leitner, Andreas Huber, Izzet Yerli, Michel Huber, Sandro Luca Mandl - Elmir Hrustanbegovic. Ersatzspieler: Tobias Langegger, Piotr Pawlowski, Luca Gruber, Mehmet Altun, Yannick Tatar. Trainer: Andreas Feurer



SC Bad Sauerbrunn (Startformation): Markus Böcskör, Stanislav Morhac, Michael Stanislaw, Sebastian Tisch, Manuel Gausch, Philip Knotzer, Maximilian Estl , MSc, Marco Vargek, Daniel Hutter (K), Lenz Honc, Christoph Krenn. Ersatzspieler: Lukas Kern, Pierre Min Zhen Wang, Fabian Oberger. Trainer: Heinz Kremser