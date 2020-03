Die Spieler des 1. ASKÖ DC Young Boys überraschten im 1. Meisterschaftsspiel der Vereinsgeschichte. Im Peacock in Mattersburg, der neuen Sportstätte des Vereins siegten die Spieler gegen die Mannschaft aus Siegendender den DC Incredible 2.

Der erfahrene Spieler Goran Guc konnte alle 4 Partien gewinnen. Newcomer Martin Straub schaffte eine Sensation und gewann 3 von 4 Partien. Bernhard Buchmaier und Rene Flandorfer steuerten die restlichen Siege zum 9: 7 Sieg bei.

Obmann Gerald Popovits “Unser wöchentliches Training hat sich ausgezahlt. Der Sieg ist etwas überraschend jedoch aufgrund der ausgezeichneten Leistung verdient. Aufgrund der großen Begeisterung überlegen wir auch ein 2. Mannschaft aufzustellen und suchen dafür noch interessierte Spieler“

Das Training findet jeden Mittwoch um 19:00 Uhr im Peacock in Mattersburg statt. Wer am Dartsport interessiert ist gerne willkommen.