Im besten Spiel der bisherigen Saison, welches lange keine Punkte sah, bewegten die Pannonia Eagles den Ball sehr gut.

BAUMGARTEN. Jedoch wurden sie in der ersten Hälfte gegen die Warlords trotz sehenswerter Spielzüge nicht mit Punkten belohnt. In der zweiten Spielhälfte übernahmen die Eagles das Kommando und kämpften sich wieder zurück ins Spiel. Am Ende wurde die Aufholjagd leider nicht belohnt und das Match wurde mit 14:27 verloren.

Anfang 2022 startet Jugendprogramm



Nach einer coronabedingt harten Saison, welche durch viele Ausfälle von Leistungsträgern gezeichnet war, werden die Pannonia Eagles ihr Training mit Anfang November wieder aufnehmen. Hierzu sind alle motivierten Burschen und Mädchen ab 18 Jahren für die Kampfmannschaft herzlich willkommen.

Die Trainingszeiten sind Dienstag und Donnerstag von 19 bis 21 Uhr am Franz-Kovacsich Platz 1 in Baumgarten.

Ab Anfang 2022 werden die Pannonia Eagles mit einem Jugendprogramm starten, hierzu werden Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren für eine U18, eine U16 und eine U14 gesucht.