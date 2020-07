Nach dem bitteren Abstieg aus der Landesliga A 45 + im letzten Jahr, war der Wiederaufstieg das erklärte Ziel für die Saison. Corona bedingt musste das geplante Trainingslager in Ungarn abgesagt werden und die Spieler bereiteten sich individuell auf die Meisterschaft vor. Da die Bundesliga 55 + abgesagt wurde standen der Mannschaft auch die Spieler Parik Wolfgang und Peter Dopler uneingeschränkt zur Verfügung.

Mannschaftsführer Manfred Vasik:“ Unser ausgeglichener Kader war ein sehr großer Vorteil. Verletzungen einzelner Spieler konnten so gut kompensiert werden.“



Aufstieg in die Landesliga A

Der Aufstieg in die höchste Spielklasse im Burgenland wurde souverän geschafft. Der TC Schöll Bau Forchtenstein wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Während der ganzen Meisterschaft wurden nur 2 Einzel und 1 Doppel verloren. Die restlichen 27 Spiele wurden teilweise klar gewonnen. Die Mannschaft mit Parik Wofgang, Christian Brunner, Andreas Ponic, Vasik Manfred und Dopler Peter wurde auch mit Gastspieler Alexander Simmel ergänzt. Im nächsten Jahr stoßen aus dem Verein einige „Nachwuchsspieler“ zur Mannschaft dazu. Mit diesen Verstärkungen wird der Verbleib in der Landesliga hoffentlich möglich sein.