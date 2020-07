Viele Jahre Fußball-Aushängeschild, droht dem SV Mattersburg nach dem Banken-Skandal die finanzielle Notlage.

MATTERSBURG (O. Frank). Mit besorgniserregend anmutender Wortwahl hat Sportdirektor & Trainer Franz Ponweiser den Kampf ums Überleben beim SV Mattersburg ausgerufen. "Der Vorstand versucht, den Sponsor-Entfall zu kompensieren. Daran wird mit Hochdruck gearbeitet.“

"Es ist ein Schock. Der Fußball ist für uns alle derzeit zweitrangig."

Seit Tagen steht beim Bundesligaklub der Fußball still und es droht aufgrund des Commerzialbank-Dilemmas um Präsident und Hauptsponsor Martin Pucher eine finanzielle Notlage. 2018/19 wies der 98-jährige Klub einen Personalaufwand von knapp 7,5 Millionen Euro aus. Jahrelang galt der Klub wirtschaftlich als top geführt, hatte nie Lizenzprobleme und erstickte auch Spiel-Manipulationsvorwürfe im Keim. Jetzt wird er zum großen Sorgenkind. Bis zum Freitag müssen die Verantwortlichen ohne dem am Sonntag zurückgetretenen Vize-Präsident Richard Woschitz die finanzielle Situation an den Senat 5 der Bundesliga melden. Spätestens dann soll feststehen, wie es mit dem burgenländischen Aushängeschild weitergeht. Noch ist unbekannt, wie beträchtlich der Verlust für den Klub ist. Viele Kleinsponsoren waren selbst wirtschaftlich eng mit der Commerzialbank verbunden und auch die Klubkonten werden bei der behördlich geschlossenen Bank vermutet. So stellt sich auch die Liquiditätsfrage für den Klub.

"Es ist wie ein blanker Hohn"

Somit sind das Pappelstadion und die Fußball-Akademie derzeit mehr als wackelige Gebilde – mit ungewisser Zukunft. Auch für die Spieler und Trainer. „Es ist ein Schock und diese Nachricht traf uns alle sehr hart. Der Sport ist derzeit für alle zweitrangig“, meint SVM-Amateure-Trainer Marek Kausich. Sein Co-Trainer Ronald Spuller wollte sich zu der aktuellen Vereinssituation nicht äußern, hofft aber dennoch, dass der Trainingsbetrieb der Amateure in dieser Woche startet. In einer ersten Stellungnahme erklärte der zurückgetretene Präsident Martin Pucher im Wortlaut, dass es die Enttäuschung und Fassungslosigkeit über ihn selbst sei, die es ihm unmöglich mache, dafür eine Erklärung zu finden. Jedes Wort der Entschuldigung oder des Ausdruckes des tiefen Bedauerns müsse den Betroffenen – aus verständlichen Gründen – wie ein blanker Hohn vorkommen.