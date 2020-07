Banken-Skandal: Unterhaus-Vereine erhielten finanzielle Unterstützungen

BEZIRK (OF). Durch den Skandal der Commerzialbank entfallen finanzielle Vergaben an Unterhaus-Vereine. Die Stellungnahmen:

• Christian Illedits (ASV Draßburg): "Das Sponsoring in der Gesamthöhe von € 60.000,- wird fehlen. Das ist für meinen Verein ein riesiger Brocken. Wir haben vorsichtig, ohnehin durch Covid-19, budgetiert, aber dieser Ausfall war natürlich nicht planbar. Wir werden versuchen, andere Sponsoren zu gewinnen und unsere Maßnahmen so zurückfahren, dass wir doch auch dieses Jahr gut überstehen." Am 1. August steigt ein Test gegen Rapid Wien.

• Alexander Bernhardt (SV Schattendorf): "Ein Honiglecken ist es nicht. Wir müssen diese Herausforderung annehmen. Existenzängste schüren wir nicht. Für uns gilt, noch enger zusammenzurücken und wir sind vermehrt auf die Unterstützung vieler Kleinsponsoren & Helfer angewiesen.

• SV Loipersbach: "Mit welchen Auswirkungen wir zu rechnen haben, ist jetzt noch nicht zur Gänze absehbar. Eines ist aber sicher: Unser Verein wird auch diesen Nackenschlag überstehen. Natürlich muss man einige Adaptierungen durchführen und der Gürtel noch enger geschnallt werden. Aber der Vorstand wird alles unternehmen, um den SV Loipersbach auch in Zukunft gesund weiterzuführen."

JÄHRLICHE SPONSORGELDER FÜR VEREINE

Der Sockelbeitrag betrug jährlich € 5.000,-, dazu kamen anteilige Nachwuchsförderungen und Erfolgszulagen bei Meistertitel.

ASV Draßburg: € 55.000,-, SV Schattendorf: € 15.000,-, SV 7023 ZSP: € 15.000,-, SV Forchtenstein: € 15.000,-, SV Loipersbach: € 8.000,-, ASK Hirm: € 5.000,-. Der ASK Baumgarten wurde auch gesponsert.