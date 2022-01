Mit dem Jahreswechsel kommt es auch im Gasthaus Paller in Marz zu einem Wechsel an der Spitze.

MARZ. Mit 1. Jänner übernimmt Gerlinde Paller den Betrieb. Ihr Mann Ludwig Paller trat mit 31. Dezember 2021 seinen wohlverdienten Ruhestand an und übergibt ihr das Gasthaus. Er hatte das Lokal in Marz über 30 Jahre geführt und war unter anderem viele Jahre als Barkeeper im Hilton in Wien tätig.

Gerlinde Paller wird das Gasthaus wie gewohnt weiterführen und die Einwohner mit ihren regionalen Schmankerl bekochen. Regionalstellenobfrau Melanie Eckhardt und Regionalstellenleiter Christian Schriefl wünschten der neuen Chefin für Ihren Start als Wirtin alles Gute und viel Erfolg.