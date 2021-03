Die Neugestaltung des Therapiezentrum Kogelberg in Drassburg nimmt immer mehr Form an und nähert sich der Fertigstellung. Neben Altbewährten – wie Physiotherapie, Kosmetik und Wundmanagement – hat sich das Angebot inzwischen um Fußpflege, Massage und ein mobiles Palliativteam erweitert.

DRASSBURG. Der Umbau nimmt immer mehr Form an und nähert sich der Fertigstellung. Das Therapiezentrum, das in einem ehemaligen Gasthaus beheimatet ist, bietet von Wundmanagement, Laserbehandlungen, Kompressionstherapie, palliativer Betreuung, Reha- und Physiotherapie, kosmetischen Behandlungen, Heilmassagen, Fußpflege und einigem mehr ein vielfältiges Angebot rund um die Gesundheit. An das alte Gasthaus erinnert heute nur noch ein alter Balken der bereits im Jahr 1803 im Gebäude verbaut war. Er bekam im Zuge der Umbauarbeiten einen Ehrenplatz im Eingangsbereich.

Der Balken aus dem ehemaligen Gasthaus hat im Eingangsbereich des Therapiezentrums seinen neuen Platz gefunden.

Coronakrise verzögerte Abschluss der Umbauarbeiten

Die Arbeiten am Therapiezentrum starteten bereits im Mai des Vorjahres und sollten mit Dezember abgeschlossen sein. "Die Coronakrise hat unsere Pläne ein wenig durchkreuzt aber jetzt sehen wir der Fertigstellung entgegen", freut sich Zentrumsleiterin und Wundmanagerin Simone Knopf.

"Wir bemühen uns so gut es geht, trotz Umbau und Corona-Zeit, für unsere Patienten da zu sein. Unser Physiotherapeut konnte trotz Pandemie weiterhin nahtlos für die Kunden da sein", so Knopf.

Einzige zertifizierte Wundmanagerin mit Fördervertrag im Bezirk Mattersburg



Seit dem Jahr 2017 läuft das Pilotprojekt des Landes Burgenland "Fördermodell Wundmanagement" bei dem Behandlungskosten bzw. ein Teil dieser für die Behandlung von schwer- oder nichtheilenden Wunden durch am Projekt teilnehmende "zertifizierte Wundmanager" gefördert werden. Simone Knopf war die erste Frau im Burgenland die bei diesem Projekt mitgearbeitet hat. "Neben einigen männlichen Kollegen sind inzwischen im ganzen Burgenland auch drei Wundmanagerinnen beteiligt. Im Bezirk Mattersburg bin ich aber nach wie vor die einzige Frau", so die Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin.

"Mich sucht man erst, wenn man mich braucht. Zu mir kommen die Menschen dann wenn der Hut bereits brennt und ich bin gerne für meine Patienten da und helfe ihnen auf dem Weg der Genesung", so die Wundmanagerin die sich über die gute Zusammenarbeit mit den Ärzten freut. "Speziell rund um den Kogelberg arbeiten wir sehr eng zu sammen. Davon profitieren die Patienten natürlich", erklärt sie.

Die Umbauarbeiten im Therapiezentrum Kogelberg in Drassburg sind kurz vor der Fertigstellung. Das Logo ziert bereits die neue Fassade.

"Wir wollen vor allem in der Region helfen"

Für das Therapiezentrum Kogelberg hat Simone Knopf mit ihren Kollegen einige Pläne: "Wir wollen ein spezielles Angebot für den Bezirk Mattersburg sein. Sozusagen Leute aus dem Bezirk für die Leute im Bezirk", betont Simone Knopf. Im Zentrum in Drassburg sollen – sobald die Corona-Maßnahmen dies wieder zulassen – auch Massage, Yoga, Rückenschule und eine Diabetikergruppe angeboten werden.

Trainiert wird auf topmodernen Geräten

Ein großes Steckenpferd im Therapiezentrum Kogelberg ist die Physiotherapie bzw. die medizinische Trainingstherapie. Physiotherapeut Martin Salga achtete bei der Ausstattung des neuen Fitnessbereiches auf Reha-Geräte die auf dem neuesten technischen Stand sind.

"Wir planen Montag, Mittwoch und Freitags medizinisches Training mit Trainerbegleitung anzubieten. Bei Fragen oder Unsicherheiten hat man so immer einen Experten zur Hand. Zusätzlich dazu möchten wir unseren Patienten die Möglichkeit bieten ihre Bewegungstherapie auch ausserhalb der verordneten Therapiezeiten bzw. über diese Zeit hinaus fortzuführen. Deshalb wird es für den Fitnessbereich Jahres- und Montagskarten geben", erklärt die Zentrumsleiterin.

Der Fitnessbereich ist mit topmodernen Fitnessgeräten ausgestattet und wird auch ausserhalb der Therapien für Jahres- und Montagskarten-Inhaber zugänglich sein.

Ladies-Day mit Hormonyoga, Männer-Freitag mit Trainerbegleitung

Im Therapiezentrum Kogelberg soll die Bevölkerung wieder mehr vernetzt werden. Im Vordergrund steht dabei der Gesundheitsgedanke. "Mittwochs werden wir den Ladies-Day einführen an dem zum Beispiel Hormonyoga und Beckenbodentraining angeboten wird. Damit möchten wir erreichen, dass sich Frauen wieder zum gemeinsamen Bewegen treffen und mehr untereinander vernetzen", so Knopf und weiter "Natürlich sind Männer am Ladies-Day auch willkommen", lacht sie. Damit die Männer nicht benachteiligt werden soll es für sie den Männer-Freitag geben an dem sie den Fitnessbereich mit einem Personal Trainer nutzen können.

"Uns ist wichtig, dass wir keine Muckibude sein wollen. Unser Angebot ist vor allem als Zusatz zu den Therapien gedacht und für Klienten die vielleicht nicht die Möglichkeit haben in ein Fitnessstudio zu fahren. Der Therapiecharakter soll erhalten bleiben. Wir möchten die Menschen in der Region dabei unterstützen ihre Gesundheit zu fördern und zu erhalten", erklärt die Zentrumsbetreiberin abschließend.