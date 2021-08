Im ersten Halbjahr 2021 wurden im Burgenland 436 E-Autos zugelassen. Auf Einladung des Autohauses Bogner in Mattersburg machte sich Bezirkhauptmann Werner Zechmeister mit den neuste Elektromodellen bekannt.

MATTERSBURG. "Im ersten Halbjahr 2021 wurden 436 E-Autos zugelassen", erklärte Bezirkshauptmann Werner Zechmeister bei einem Besuch im Autohaus Bogner. Das wäre immerhin ein Anteil von 10,5 Prozent an den PKW-Gesamtzulassungen."Ein Anteil von über 10 Prozent ist schon beachtlich. Jedes Elektroauto am Markt und auf der Straße ist ein Schritt in die richtige Klimazukunft."

10-14 Prozent der verkauften PKWs sind E-Autos



"Das Interesse an E-Mobilität ist groß", bestätigt Autohaus-Geschäftsführer Christian Bogner. Umweltaffine Personen sind die Hauptinteressenten, die zu uns kommen. Die neuen E-Modelle von Peugeot E 2008 und Citroen E C4 schaffen locker 300 Kilometer Reichweite." Prokurist Josef Horvath bestätigt die Burgenland-Zahlen: "Auch bei uns im Autohaus ist der Anteil der E-PKWs am Gesamtverkauf ca. 10-14 Prozent – und das Ladestationen-Netz wird immer dichter."

Ich fahre…

Zulassungen verdreifacht



Österreichweit hat sich die Anzahl der neuzugelassenen Elektro-Autos heuer im 1. Halbjahr sogar verdreifacht. Der Anteil an den Neuzulassungen ist mi 11,4 Prozent erstmals über zehn Prozent geklettert, macht auch der VCÖ auf die aktuellen Daten der Statistik Austria aufmerksam. Im Bundesländer-Vergleich hat Salzburg mit 16,4 Prozent den höchsten Anteil an E-PKWs.

Für Privatpersonen gibt es im Burgenland Förderungen für den Kauf von Elektro-Autos: 30 Prozent vom Kaufpreis (maximal aber 2.000,- Euro) vom Land Burgenland und 3.000,- Euro vom Bund.