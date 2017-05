"Die Duetten" - Konzert mit Witz und Charme

14.05.2017, 09:11 Uhr

Für den Schattendorfer Musiker, Bernhard Macheiner, der die beiden Damen am Klavier und am Akkordeon begleitet, war es ein gelungenes Heimspiel.Nach Song Contest-Manier gaben die Zuhörer den "Duetten" 12 Points und ließen den Abend in der Mühle noch lange ausklingen.