25.04.2017, 03:51 Uhr

Küsse, Wenn im sanften Wind Dich leise wiegest. Stumm winkst Du lächelnd mirentgegen, Wenn ich am Feldrand steh. Als würde meine Liebste winken, Mit einemsüßen Kuss von ihr zu mir. Oh roter Mohn Du liebreizende Blume, So freue ich mich sehr. Wenn ich an Dir vorüber zieh, Und du im sanften Wind Dich leise wiegest.© Hans-Peter Zürcher