"32 Frauen und 1 Mann"

28.04.2017, 13:25 Uhr

Mattersburg : 70er Haus | Vernissage “FREIE PLATZWAHL MATTERSBURG“Fotokunstprojekt Der öffentliche Raum als selbstverständliche BühneSonntag, 30. April, Eröffnung 15.00 Uhr70er Haus Mattersburg, Hintergasse 7032 Frauen und 1 Mann

32 Frauen aller Altersstufen und unterschiedlichster Professionen aus dem Bezirk Mattersburg werden in ihrer Region, auf Plätzen ihrer Wahl von einem Mann sichtbar gemacht.Die Arbeiten des Wiener Fotografen und Autors Michael waren in den letzten Jahren in über vierzig Ausstellungen zu sehen. Mehrfach hat Schmid mit Photoprojekten in Österreich, der Slowakei und Spanien die Rolleder Frau im öffentlichen Raum thematisiert.Zwei ganz ähnliche Projekte wurden 2016 in Krems und in Sevilla realisiert.Wir freuen uns über Ihr Interesse und auf Ihr Beisein!